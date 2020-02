Tempokontrollen durch die Stadt in Schöndorf – hier im September 2019 oberhalb der Berufsschule – sind ein Thema der Einwohnerversammlung.

Schöndorf. Zwölf Themen stehen am Mittwoch, dem 5. Februar, auf der Tagesordnung für die Einwohnerversammlung in Schöndorf.

Stadtspitze in Schöndorf

Ein Dutzend Tagesordnungspunkte sollen am Mittwoch auf Anregung von Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrat bei der Schöndorfer Einwohnerversammlung mit der Stadtspitze besprochen werden. Eingangs geht es um den bevorstehenden Umbau des Classic-Centers. Weitere Themen sind ein Bericht der Polizei über Vorfälle im Wohngebiet. Erläuterungen werden ferner zum Entwässerungskonzept in der Siedlung, dem Wohnungsleerstand, Tempo-Kontrollen und Fahrbahnschäden erwartet. Zudem dreht sich das Treffen um den Straßenbau im alten Dorf, die Sperrmüllentsorgung, das Säubern von Gräben, die Parkordnung in der Waldstadt und öffentliche WLan-Hotspots.

Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, Azurit-Seniorenzentrum