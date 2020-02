Stadtverwaltung bereitet sich auf Virus vor

Ein eventueller „Corona-Fall“ in Weimar würde von der Stadtverwaltung sofort öffentlich gemacht. Das hat Bürgermeister Ralf Kirsten auf Anfrage der Redaktion am Dienstag zugesichert. Schon zur Sensibilisierung der Bürger wäre das zwingend nötig. Anders bewertet Kirsten, zu dessen Dezernat auch das städtische Gesundheitsamt gehört, den Umgang mit Verdachtsfällen. Zum einen seien diese von unterschiedlicher Qualität, zum anderen wäre das Vermelden jedes Verdachts sachlich nicht hilfreich.

Nach der Ausbreitung des neuartigen Virus in Europa, bereitet auch die Stadtverwaltung Weimar den Aufbau von Informationsketten und das Reaktivieren von Stabsstrukturen vor. Abläufe und Beteiligte sind dafür durch Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vorgegeben. Details wollten OB Peter Kleine und Bürgermeister Ralf Kirsten mit den Leitern des Gesundheitsamtes und des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz besprechen.

Der Umgang mit dem Bürger stehe praktisch fest. Diesem werde in einem Verdachtsfall in der Regel zunächst Quarantäne zu Hause auferlegt, bis das Ergebnis eines Abstrichs vorliegt. Erst damit falle dann die Entscheidung, ob die Einweisung in eine Klinik nötig ist. Kirsten zeigte sich optimistisch, dass der Schnelltest künftig in Thüringen untersucht werden kann und nicht mehr nach Berlin eingeschickt werden muss.

In Weimars Apotheken hat die Nachrichtenlage über den neuen Erreger dazu geführt, dass kaum noch einfache Gesichtsmasken (Mundschutz) erhältlich sind. Auch der Großhandel könne nicht liefern.