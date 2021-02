Stadtwirtschaft dankt Kunden

Die Stadtwirtschaft Weimar will sich bei ihren Abo-Kunden mit einem Präsent bedanken. Ab Dienstag, 2. Februar, erhalten Stammkunden im Verkaufspavillon am Goetheplatz ein kostenfreies Set, bestehend aus einer medizinischen Maske nach dem Standard KN95 und einem Desinfektionsspray. Das teilten die Stadtwerke am Montag mit. Als Nachweis müsse lediglich die gültige Abo-Karte vorgezeigt werden. Die Aktion gelte, solange der Vorrat reicht.

Seit dem 26. Januar 2021 ist es in Thüringen Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese verminderten das Infektionsrisiko für die Fahrgäste. „Wir wollen mit dieser Aktion unseren Abo-Kunden Dankeschön für ihre Treue sagen“, begründete der Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Weimar, Jörn Otto, die Aktion.