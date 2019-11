Im DNT diskutieren Lutz Rathenow und Detlef Pollack am kommenden Dienstag, dem 3. Dezember, in der Reihe Stammtischgespräch.

Weimar. Eine Diskussion darüber, welche alternativen Lebensentwürfe aus der DDR wie in der Bundesrepublik Bestand haben, gibt es am Dienstag im DNT.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stammtischgespräch in Weimar: Subkultur und Solidarität

Alternative Lebensentwürfe in der DDR und heute sind das Thema des nächsten Stammtischgesprächs, zu dem das DNT Weimar mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft für kommenden Dienstag eingeladen hat.

Bereits in den späten 1980er-Jahren formierten sich in der DDR alternative und engagierte Lebensentwürfe, die gegen das autoritäre System, aber auch gegen den erstarkenden Rassismus und Rechtsradikalismus in der DDR ihre Stimme erhoben, heißt es in der Ankündigung. Initiativen wie die Kinderladenbewegung, die antiautoritäre Jugendarbeit, Lesben- und Schwulenclubs, aber auch subkulturelle Szenen wie Punk und Gothic, die örtlichen Nazis die Stirn boten, waren wichtige Impulsgeber für die heutige Zivilgesellschaft.

Als Gesprächsgäste begrüßt Moderatorin Anna Tahirovic Professor Detlef Pollack, der an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster unter anderem über die Geschichte der DDR und über politische Kultur forscht, sowie Lutz Rathenow, Schriftsteller und Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Im Austausch mit dem Publikum beleuchten sie aus ihren Perspektiven die Situation vor 1989 und die Frage, wie alternative Lebensentwürfe in das neue System hinüber gerettet wurden.

Dienstag, 3. Dezember, 20 Uhr; Foyer DNT; Eintritt frei