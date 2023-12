Stargeiger im Cinestar Weimar zu sehen

Weimar Konzert von André Rieu und dem Johann-Strauss-Orchester wird als Konzertfilm „White Christmas“ ausgestrahlt

André Rieu spielt vor malerischer Winterkulisse – das können Zuschauende im Cinestar Weimar am Sonntag, 10. Dezember, erleben. Um 16.30 Uhr wird das Konzert dort ausgestrahlt. Der Star-Geiger spielt mit dem Johann-Strauss-Orchester zeitlose Weihnachtslieder, mitreißende Walzern und bekannte Songs aus aller Welt.

Zu hören sein sollen unter anderem Klassiker wie „Jingle Bells”, „Ave Maria”, „Oh Holy Night”, „Hallelujah” und „Sleigh Ride“. Zu sehen ist in dem Konzertfilm „White Christmas“ auch Pierre Rieu, der Sohn des Geigers. In einem Interview spricht er mit seinem Vater über die Entstehung des Films. Auch in den Cinestar Kinos in Erfurt und Jena ist der Konzertfilm zur selben Zeit zu sehen.