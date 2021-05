Stark betrunkenes radfahrendes Pärchen - 17 Garagentore beschmiert - zwei verletzte Radfahrer

Das sind die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Moped entwendet

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zu Sonntag in der Waldallee in Legefeld ein am Fahrbahnrand geparktes Kleinkraftrad Zündapp entwendet. Das schwarz/rote Gefährt war mit einem Lenkradschloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 2.500 Euro.

Werkzeug für 10.000 Euro entwendet

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag widerrechtlich auf ein umfriedetes Baustellengelände in der Coudraystraße in Weimar. Dort drangen sie in einen Rohbau ein und entwendeten Baugeräte und Werkzeug im Wert von ca. 10.000 Euro.

Stromkasten beschädigt

Unbekannte Täter rissen in der Nacht zu Samstag in der Weimarer Windmühlenstraße einen Stromverteilerkasten aus der Verankerung und stießen ihn um. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

17 Garagentore beschmiert

In der Nacht zu Samstag verunstalteten unbekannte Täter insgesamt 16 Garagentore in der Florian-Geyer-Straße in Weimar großflächig mit mehreren Schriftzügen in silberner, roter und schwarzer Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von 4.800 Euro.

Bereits in der Nacht zu Freitag brachten unbekannte Täter in der Otto-Braun-Straße an einem Garagentor mehrere Schriftzügen in roter Farbe an. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Radfahrerin verletzt

Am Freitagmittag fuhr ein 62-jähriger Opel-Fahrer die Taubacher Straße in Weimar stadtauswärts und bog nach rechts in die Kippergasse ab. Hinter ihm fuhr eine 27-jährige Radfahrerin. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Pkw-Fahrer nach der Kurve hinter einem rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw anhalten. Dies erkannte die Radfahrerin zu spät und fuhr auf. Sie kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde ins Klinikum gebracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 1.500 Euro.

Unfallflüchtiger ertappt und trotzdem weitergefahren

Am Freitagvormittag hatte eine 58-jährige Citroen-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Marcel-Paul-Straße in Weimar geparkt. Neben ihr wollte ein 85-jähriger Opel-Fahrer ausparken und touchierte dabei ihren Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher wollte gerade davonfahren, als er von einer Zeugin aufgehalten und auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Er stieg aus, hob ein Fahrzeugteil auf, welches er selbst verloren hatte, schaute sich die Schäden an den Fahrzeugen an und fuhr anschließend davon. Die Beamten konnten ihn sowie sein beschädigtes Fahrzeug an seiner Wohnanschrift feststellen. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde gefertigt.

Radfahrer betrunken gestürzt

Am Samstagnachmittag fuhr ein 32-jähriger Radfahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weimarer Rießnerstraße. Beim Überfahren einer Bordsteinkante kam er zu Fall und zog sich leichte Schürfwunden im Gesicht und am Bein zu. Einen Helm trug er nicht. Durch Ersthelfer wurde ein Rettungswagen verständigt. Ein Atemalkoholtest beim Radfahrer ergab einen Wert von 1,97 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Betrunkenes Radfahrer-Pärchen

Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten in der Weimarer Schwanseestraße zwei Radfahrer. Dabei handelte es sich um ein Ehepaar mit eineinem 31-Jährigen und einer 26-Jährigen. In der Atemluft der beiden konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Alkoholtests ergaben Werte von 2,20 und 1,73 Promille. Es wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Beide müssen sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

