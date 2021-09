Die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld wurden zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert. Während eines heftigen Unwetters mit Starkregen und Gewitter schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein.

Blitz schlägt in Weimarer Einfamilienhaus ein

Starkregen und Gewitter in Weimar: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Weimar. Während eines heftigen Unwetters ist in Weimar Legefeld ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Die Bewohner haben daraufhin die Feuerwehr angerufen.

In der Nacht zu Montag gab es in Thüringen ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Gewitter. Gegen 1.45 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Legefeld zu einem vermeintlichen Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag in Legefeld alarmiert.

Während des Gewitters schlug vermutlich ein Blitz in einem Einfamilienhaus ein. Die Bewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die rückte mit mehreren Kameraden an. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz wurde das Gebäude mehrfach auf Brandherde untersucht. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera und eine Drehleiter zur Absuche im Dachbereich zum Einsatz. Gegen 2.20 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen beendet werden.

Ein Feuer wurde nicht festgestellt. Dennoch lösten im Umkreis um das betroffenen Wohnhaus mehrere FI Schutzschalter durch den Blitzeinschlag aus.

