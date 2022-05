Start der Poetryfilmtage in Weimar

Weimar. Beim den diesjährigen Weimarer Poetryfilmtagen stehen die Lyrik und Videopoesie Griechenland im Vordergrund.

Die „Internationalen Thüringer Poetryfilmtage“ starten am Freitag, 20. Mai. In diesem Jahr dient das Festival als Schaufenster zeitgenössischer Lyrik und Videopoesie aus Griechenland. Zum Auftakt am Freitag, 20. Mai, um 16 Uhr lesen die Mezzosopranistin Lenia Safiropoulou und die Dichterin Milena Topali aus Athen sowie der in Bielefeld lebende Dichter Georgios Lillis im großen Saal des Kulturzentrums Mon Ami. Danach zeigt das von Sissy Doutsiou und Tasos Sagris geleitete Athener Institut für experimentelle Kunst Kurzfilme und Videoperformances.

Seit 2012 organisieren Doutsiou und Sagris das internationale Videopoesie-Festival von Athen, das sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten internationalen Plattformen für Videopoesie entwickelt hat. Am Samstag, 21. Mai, um 13.30 Uhr steht ein Vernetzungstreffen der mitteldeutschen Kurzfilmszene im Mon Ami auf dem Programm. Im Fokus der Veranstaltung steht die aktuelle Situation des Kurzfilms. Am selben Abend wird dann um 18 Uhr zum siebenten Mal im Kino Lichthaus der Weimarer Poetryfilmpreis verliehen. Die Preisverleihung wird mit elektronischer Musik des Weimarer Duos „Ampersand“ eingeleitet.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wettbewerbsauswahl, frühere Gewinnerfilme sowie weitere Sonderprogramme können vom 20. bis 31. Mai in der Festivalmediathek angesehen werden.