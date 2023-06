Startschuss für das Fassaden-Festival „Genius Loci“ in Weimar

Weimar. Für die besucherträchtige Veranstaltung hat der Wettbewerb um die besten Projektionen begonnen. Darum geht es 2023:

Zum Bauhaus-Jubiläum bespielt das Fassaden-Festival „Genius Loci“ ein weiteres Mal das Bauhaus-Museum und dies laut Ankündigung als einziges Gebäude in Weimar. In dieser Woche ist der Wettbewerb zum Festival gestartet worden, das vom 15. bis 17. September unter dem Motto „Bauhaus goes AI“ stattfindet. Einsendungen sind bis 30. Juni möglich. Für die Umsetzung stehen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung. Näheres: www.genius-loci-weimar.org.