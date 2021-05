Statt Euros Polizeibesuch bei Weimarerin

Weimar. Die Idee vom schnell verdienten Geld endete für eine Frau in Weimar mit Besuch von der Polizei.

Buchstäblich in die Hose gegangen ist am Dienstag 4. Mai, die Geschäftsidee einer Frau in Weimar. Wie die Polizei mitteilte, hatte in Weimar West ein Unbekannter widerrechtlich das angelieferte Paket eines Anwohners geöffnet und daraus eine online gekaufte Hose entnommen. Nur kurze Zeit später spielte dem Geschädigten Kommissar Zufall in die Hände, als er auf einer Online-Plattform eine Anzeige mit genau jener Hose fand. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Verkäuferin um eine Nachbarin. Der Mann gab sich interessiert, involvierte Polizei und erschien mit dieser bei dem angedachten Kauf. Statt den avisierten schnell verdienten Euros erhält die 35-Jährige nun eine Anzeige.