Stedten: Abwasser wird die Ilm nicht mehr belasten

Malerisch an der Ilm liegt Stedten und soll ab 2022 an die Kläranlage Kranichfeld angeschlossen werden.

Stedten/Ilm. Bis Ende 2024 sollen die rund 440 Einwohner des Ortsteils Stedten an der Ilm Anschluss an die Kläranlage Kranichfeld und damit an das Abwasser-Trennsystem bekommen. Das geht aus den Investitionsplänen hervor, welche die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) Arnstadt und Umgebung unlängst beschlossen hat. „Damit wird endlich ein Problem gelöst, das wir schon lange auf der Agenda haben“, freute sich der Kranichfelder Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU). Die Stadt will sich beteiligen und im Zuge des Projektes Straßen sowie Gehwege sanieren – allerdings sind der Umfang und die Finanzierung dieses Anteils noch völlig im Ungewissen.

Was feststeht, ist die Notwendigkeit. „Das regionale Abwasserbeseitigungskonzept schreibt uns vor, um wie viele Anwohner die Ilm bis 2027 entlastet werden muss, indem sie an biologische Kläranlagen angeschlossen werden“, sagt Peter Fidelak, der Technische Leiter des Abwasser-Eigenbetriebes im WAZV. „Und da ist Stedten mit enthalten.“ Die nächsten Monate werde man deshalb nutzen, bereits existierende Planungen auf den neuesten Stand zu bringen und Mitte des Jahres einen Förderantrag beim Freistaat zu stellen.

Der erste Bauabschnitt ist die Vorflut

Bei positivem Bescheid folgt 2022 der erste Bauabschnitt: die sogenannte Vorflut. Das heißt, der WAZV bringt unweit der Ilm außerhalb des Überschwemmungsbereiches eine Pumpstation in die Erde und verbindet sie über eine knapp 2200 Meter lange Druckleitung mit einem bestehenden Schmutzwasserkanal unweit des Ilmtal-Radweges am westlichen Kranichfelder Ortsausgang.

2023/24 folgen die Arbeiten im Dorf: Die bisherigen Kanäle, die Regenwasser sowie den Überlauf der mechanischen Kleinkläranlagen aufnehmen, sind für künftige Anforderungen zu klein dimensioniert. Der WAZV wird sie entfernen und sowohl für Regenwasser als auch für Schmutzwasser neue Kanäle einziehen. Das Schmutzwasser fließt über eine Gefälle-Leitung zur Pumpstation, das Regenwasser direkt in die Ilm. Rund 160 Grundstücke sind insgesamt anzuschließen. Auf rund 1,9 Millionen Euro beziffert Fidelak das voraussichtliche Investitionsvolumen des WAZV.

Auch das Wohngebiet an der Gänseleite gehört dazu, obwohl das Abwasser der dort wohnenden rund 290 Menschen bereits biologisch geklärt wird. „Aber die dortigen Klein-Anlagen sind auf Dauer zu aufwendig in der Wartung“, so Fidelak. „Außerdem gibt es immer mal wieder Beschwerden der Anwohner über den störenden Geräuschpegel, den die Kompressoren zum Beispiel nachts verursachen.“