Stedtener Mühle bietet zum Jahresende wieder frischen Fisch

Mühlenbesitzer Uwe Müller ist in seiner Mühle in Stedten an der Ilm ist für den Ansturm auf Silvesterkarpfen, Forelle, Barsch und Co gut vorbereitet. Hier zeigt der gelernte Fischer einen frisch gefangenen Karpfen aus seiner Zucht im Stausee Hohenfelden, wo er die Fischereirechte ausübt. Am heutigen Montag, 30. Dezember, 17 bis 19 Uhr, und noch einmal am Silvestertag von 9 bis 12 Uhr kann man in der Mühle mehrere Arten von Fischen lebend, geschlachtet, filetiert oder geräuchert kaufen. röd