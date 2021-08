Stefan Schiek in der Weimarer Galerie Eigenheim

Weimar. Werke von Stefan Schiek präsentiert die Galerie Eigenheim in ihrer neuen Ausstellung.

Malerei, Zeichnungen und Skulpturen von Stefan Schiek zeigt die Galerie Eigenheim im ehemaligen Gärtnerhaus im Weimarhallenpark in ihrer neuen Ausstellung, die am Sonntag, 15. August, 16 Uhr, eröffnet wird. Schiek, Absolvent der Bauhaus-Uni Weimar und der Universität Pompeu Fabra in Barcelona, zeigt neben figurativen Arbeiten, welche sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Sehen beziehungsweise dem Sinnlichen im digitalen Zeitalter beschäftigen, auch futuristische Landschaften und abstrakte, an Leiterplatinen oder an computergenerierte Strukturen erinnernde Werke.

Die Ausstellung ist bis zum 18. September zu besichtigen (Donnerstag bis Samstag zwischen 16 und 19 Uhr).