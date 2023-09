Steinbruch Gutendorf und Flugplatz Bad Berka als Wanderstationen

Bad Berka. Die zweite Etappe des Ortsteile-Wanderweges in Bad Berka wird am Samstag eingeweiht.

Mit einer öffentlichen und geführten Tour von Gutendorf über Meckfeld in die Kurstadt weihen die Bad Berkaer Verantwortlichen am Samstag, 16. September, die zweite Etappe des Ortsteile-Wanderweges offiziell ein. Wer zusammen mit Bürgermeister Michael Jahn (CDU) und Wanderwege-Wart Joachim Pluntke die rund 10,5 Kilometer lange Strecke mit absolvieren will, sollte sich bis 9 Uhr an der Gutendorfer Bushaltestelle einfinden.

Dort begrüßt Ortsteilbürgermeisterin Kathrin Reichardt die Teilnehmer und führt sie gemeinsam mit Ortschronist Gerhard Wurmstich durch das Dorf. Es folgt die Wanderung bis Meckfeld, wo mit Türk Reusse wiederum der Ortsteilbürgermeister wartet und eine Getränkepause angeboten wird. Interessant dürfte ein Abstecher in den Steinbruch Gutendorf werden – ein Ort, den wohl viele noch nicht aus der Nähe erlebt haben.

Ziel der Wanderung ist schließlich der Flugplatz am Fuß des Hexenberges am nördlichen Ortseingang von Bad Berka. Dort können sich die Wanderer voraussichtlich ab 14.30 Uhr stärken und bekommen von einem Mitglied des Fliegerclubs Interessantes aus dem Segel- und Motorflug vermittelt.

Der Ortsteile-Weg umfasst insgesamt 46 Kilometer und verbindet alle sieben zu Bad Berka gehörenden Dörfer. Die nächste geführte Wanderung ist für Frühjahr 2024 geplant.