Kunstwerke aus Sandstein und eine 300-Euro-Spende überbrachte der Steinmetzbetrieb Erdmann in Bad Berkas Klosterberg-Regelschule.

Steinskulpturen in Bad Berkas Regelschule

Ein besonderes Vorspiel erlebte am Montag die Jahresversammlung der Förderer von Bad Berkas Klosterbergschule. Vereinsmitglieder und Schüler, die am Kunstprojekt mit der Steinmetzwerkstatt Erdmann teilgenommen hatten, erwarteten ihre fertigen Kunstwerke an der Schule. Im Juni hatten sie sie unter Anleitung von Steinmetz Paul Erdmann und Kunstlehrerin Carmen Schreiber aus Sandstein gefertigt.

Nicht nur die Kunst blieb der Schule im Ergebnis der 100-Jahr-Feier des Handwerksbetriebes. Paul Erdmann überbrachte seiner ehemaligen Schule auch einen Scheck über 300 Euro.