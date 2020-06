Weimar. Theater in der Box und ein Audiowalk gehören zur ungewöhnlichen Inszenierung, die am Freitag Premiere hat

Stellwerk-Premiere: Antigone und Carola Rackete

Erinnert hat das Stellwerk an die Premiere der Inszenierung „Antigone – eine Recherche“ am Freitag, 26. Juni. Sie verwebt die Geschichte der antiken Heldin mit einer heutigen: der „Sea Watch“-Kapitänin Carola Rackete in einer Verbindung aus Lambe Lambe Theater und Audiowalk: Für jeweils einen Zuschauer findet eine Miniaturtheateraufführung in einer extra dafür entworfenen Box statt. Der Audiowalk danach geleitet die Besucher – ausgestattet mit MP3-Playern und Kopfhörern – über den Bahnhofsvorplatz. Dieses individuelle Theatererlebnis versetze jeden „Einzelgänger“ direkt in die Welt von Antigone und Carola Rackete, um deren Geschichten hautnah zu erleben.

Reservierungen sind nur über das Internet möglich. Jeder Besucher muss eine eigene Vorstellung buchen. Weitere Vorstellungstermine: 27. Juni, 3., 4., 10., 11. und 17. Juli, jeweils 16 bis 20 Uhr.

www.stellwerk-weimar.de