Stellwerk Weimar stellt neues Programm vor

Auf dem Außengelände der Schwungfabrik – hier der beliebte sogenannte Affenfelsen – präsentiert das Stellwerk am 5. September sein neues Programm.

Das Stellwerk eröffnet am Samstag seine neue Spielzeit. Die Auftaktveranstaltung findet coronabedingt auf dem Außengelände der Schwungfabrik statt. Dabei wird das Programm für 2020/2021 vorgestellt: Wann und für welches Alter finden Theaterkurse statt, welche Premieren stehen an, wofür werden noch mitspielende Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene gesucht? Alle verantwortlichen Kurs- und künstlerischen Leiterinnen und Leiter stehen für Fragen bereit. Zudem liefern kleine Workshopeinheiten zum Mitmachen einen ersten Einblick in die Arbeitsweise der Regisseurinnen und Regisseure. Näheres: 03643 / 49 08 00 oder www.stellwerk-weimar.de.