Stellwerk Weimar zeigt Premiere zum Spielzeit-Auftakt

Zum Spielzeitauftakt des Stellwerk-Theaters feiert die Inszenierung „Draußen“ am 25. September an der Schwungfabrik ihre Premiere.

Weimar. Das Theater stellt am 25. September Projekte, Kursleiter und das neue Stück „Draußen“ vor.

Mit Infos zu Projekten, dem Team und einer Premiere eröffnet das Stellwerk am Samstag, 25. September, ab 15 Uhr an der Schwungfabrik (Milchhofstr. 22) seine Spielzeit. In kurzen Workshops zum Mitmachen stellen sich bekannte sowie neue Projekt- und Kursleiter vor.

Ferner feiert um 16 Uhr die Inszenierung „Draußen“ Premiere, in der sich drei junge Spielerinnen (Künstl. Leitung Eva Hintermaier) mit dem Begriff Wildnis befasst haben.

