Stellwerk will online gemeinsam Theater erleben

Das Junge Theater Stellwerk lädt am Donnerstag, 4. März, wieder zum gemeinsamen Online-Theaterbesuch ein. Zu sehen ist „Love me harder“ von Chicks, freies performancekollektiv, für Jugendliche ab 16 Jahren im Rahmen der Kinder- und Jugendtheatertage des LOT-Theater Braunschweig. Wer Interesse hat, meldet sich unter kontakt@stellwerk-weimar.de an und wird zum Videochat vor und nach der Aufführung und den kommenden Terminen eingeladen.