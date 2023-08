Sternfahrt durch nördlichen Kreis Weimarer Land wartet am 9. September

Das Gelände an der Freilichtbühne Krautheim war im Vorjahr Ziel der Radsternfahrt im Nordkreis. Diesmal geht es nach Stedten am Ettersberg.

Stedten/Ettersberg. Der Familien-Radwandertag im nördlichen Weimarer Land feiert in diesem Jahr die neue Trasse von Berlstedt nach Stedten.

Wer sich wundert, dass in diesem Jahr im nördlichen Weimarer Land noch nicht der Ruf zum Familien-Radwandertag die Runde machte, muss sich nicht mehr lang gedulden. Die Bürgerinitiative „Alltagsradwege für unsere Region“ richtet ihre jährliche Sternfahrt am 9. September aus.

Ursprünglich hatte sie auf den 19. August orientiert. Dass die Veranstaltung etwas später stattfindet, erklärt sich auch aus dem Zielort. Der Zieleinlauf ist am Tag des Geschehens zwischen 11 und 12.30 Uhr am Spielplatz im Berlstedter Ortsteil Stedten geplant. Schließlich stehen der Nordkreis und insbesondere die Bürgerinitiative kurz vor der Verwirklichung ihrer Jahre währenden Bemühungen um den neuen Radweg zwischen Berlstedt und Stedten. Berlstedts Ortschaftsrat und die Bürgerinitiative wollen am 8. September die dann fertig gebaute Trasse festlich einweihen.

Zu Jahresbeginn sah es so aus, als stünde die Fertigstellung etwas früher an, deshalb der anfängliche August-Termin für den Radwandertag. Doch auch der September passt hierfür noch wie der sprichwörtliche Deckel auf den Topf. Schließlich jährt es sich am 9. September fast auf den Tag genau zum 15. Mal, dass sich die Radwege-Initiative in Berlstedt gegründet hat.