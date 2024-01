Sternsinger am Samstag in Weimar unterwegs

Weimar Aussendungs-Gottesdienst am Freitag in der Herz-Jesu-Kirche.

Auch in diesem Jahr sind in Weimar wieder die Sternsinger unterwegs. Zum Aussendungs-Gottesdienst wird bereits an diesem Freitag in die Herz-Jesu-Kirche geladen. Beginn ist um 16 Uhr. Hausbesuche sollen dann am Samstag, 6. Januar, stattfinden. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“. Der Abschlussgottesdienst soll dann am Sonntag, 14. Januar, ebenfalls in der Herz-Jesu-Kirche stattfinden. Beginn ist um 10 Uhr.