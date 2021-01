Sternsinger bringen Segen auf neuen Wegen

Diakon Daniel Pomm (rechts) übergibt am Montag eins der Spendentütchen an Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos).

Auch die weltweit größte Sammelaktion von Kindern für Kinder kann in Zeiten einer Pandemie nicht einfach wie gewohnt vonstattengehen. Aus diesem Grund gehen die Sternsinger in diesem Jahr auch nicht von Tür zu Tür, sondern sind auf anderen Wegen unterwegs - präsentieren sich etwa per Videobotschaft im Internet. Wie genau die Sammelaktion nun abläuft, erklärte am Montag Diakon Daniel Pomm bei einem Besuch in der Amtsstube von Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos).

Denn wegen der Pandemie-Einschränkungen wurde die Spendenaktion, für die in diesem Jahr die Kinder in der Ukraine exemplarisch stehen sollen, in Apolda kurzerhand in eine Tüte gepackt. In dieser enthalten sind unter anderem ein Flyer, ein Spendenaufruf oder der Segen für die Haustür - zum selbst aufkleben. Der bedeute in diesem Jahr auch weiterhin: „Christus segne dieses Haus“ (lat. Christus mansionem benedicat) und nicht etwa Corona + Maske + Bleib zu Hause, wie Diakon Daniel Pomm scherzhaft anmerkt.

Weil die Spenden gerade in Tagen dieser Pandemie noch wichtiger sind, bitten die Sternsinger auch auf verschiedenen neuen Wegen, diese Aktion zu unterstützen. So etwa ganz klassisch per beigefügten Überweisungsträger oder über das Spendentütchen selbst, das gefüllt im Pfarrbüro in der Stobraer Straße 10 wieder abgegeben werden kann.

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit, per QR-Code über das Handy seine Unterstützung zu geben. Dazu muss man nur den Code auf dem beigefügten Flyer scannen und seine Spendenbetrag anweisen. Nebenbei gibt es über diesen Weg auch den Zugang zu einem Video, das Diakon Daniel Pomm mit Unterstützung einer Familie aus Niedertrebra erstellt hat.

Seit dem Start der Sternsinger-Spendenaktion am vergangenen Sonntag sind innerhalb eines Tages bereits über 250 Euro in der Glockenstadt zusammen gekommen. Noch bis Ende Februar soll diese laufen. Wer ein Spendentütchen erhalten möchte, kann sich an das katholische Pfarrbüro der Gemeinde St. Bonifatius wenden (Tel: 03644/ 562423 oder per E-Mail an: daniel@pomm.de). Alle weiteren Informationen unter: www.sternsinger.de