Stilführer eines zeitlosen Geschmacks

Zum Ausklang des Bauhausjahres zeigt das ZDF am Sonntag, 29. Dezember, 19.10 Uhr, den Film „Bauhaus lebt! – Eine Kunstschule wird 100“ von Peter Twiehaus. Vor 100 Jahren gründete Walter Gropius in Weimar die Kunstschule, die für viele zum Stilführer eines zeitlosen Geschmacks in Design, Architektur, Kunst wurde. An der Bauhaus-Universität Weimar „denken“ Studierende Alltagsgegenstände neu. Im ersten Bau von Walter Gropius werden bis heute Schuhe produziert, und in Dresden proben Tänzer für ein Stück, das auf Oskar Schlemmers berühmtem „Triadischen Ballett“ basiert. Peter Twiehaus reiste durch Mittel- und Ostdeutschland und präsentiert zum Abschluss des Jubiläumsjahres und eingebettet in den historischen Kontext die Orte, an denen das Bauhaus-Erbe von engagierten Menschen bewahrt oder neu interpretiert wird.