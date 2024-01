Stiller Start ins neue Jahr

Weimar Pfarrer Timo Gothe über die Alternative zum Böllern

Man wird sie kaum hören: die Kirchenglocken um Mitternacht. Zu heftig ist vielerorts die Böllerei, mit der das alte Jahr förmlich ausgetrieben und das neue herbeigerufen wird. Und dennoch: In vielen Kirchen werden sich Menschen von den Glocken herrufen lassen. Sie machen sich in der letzten Stunde des Jahres auf zum Gebet – auch in Weimars Herz Jesu Kirche.

Timo Gothe ist Pfarrer der Herz-Jesu-Gemeinde in Weimar. Foto: Maik Schuck

„Te Deum laudamus!“ Dich, Gott, loben wir. Das stimmt die Kirche zum Jahreswechsel an. Mit Gott soll das Jahr enden, in ihm sich die Zeit und Geschichte erfüllen. Das „Te Deum“ ist ein Hymnus voll Weisheit vieler christlicher Generationen, die in ihrem Gebet deutlich machen: In Gottes Hand waren wir geborgen – vom ersten Tag des Jahres bis zum letzten.

Hoffnung auf ein neues Jahr mit mehr Frieden

„Te Deum laudamus!“ Dich, Gott, loben wir, auch im Hinblick auf das Neue. Wir dürfen dabei zuversichtlich sein. Denn vor ein paar Tagen feierten wir an Weihnachten den Gott, der sich angesichts Ungerechtigkeiten, Bosheiten und Gewalttaten in die Menschheit begeben hat und Mensch geworden ist. Gott bleibt in einzigartiger Weise gegenwärtig in der Person Jesu.

Paulus deutet es im Galaterbrief so: „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau“. Erfüllte Zeit, Zeit mit Gott. So lasst uns hoffen: Dass 2024 ein Jahr werde, in dem mehr Friede sei. In dem Menschlichkeit unser Miteinander prägt und uns die Tage und die Herzen füllt. In dem Klugheit und Vernunft unser Handeln und Regieren leiten. Möge es ein Jahr sein, in dem wir auch am Ende wieder dankbar und hörbar ein „Te Deum“ anstimmen.

