Stilvoll mit der Kutsche von Weimar nach Leipzig

Die Reisegesellschaft mit einer der Kutschen vor dem Start am Stadtschloss.

Weimar. Maria-Pawlowna-Gesellschaft folgt den Spuren der einstigen Großherzogin, die 1804 von St. Petersburg

Mit 17 teils im Stil des frühen 19. Jahrhunderts gekleideten Teilnehmerinnen und Teilnehmern startete die Maria-Pawlowna-Gesellschaft Weimar am 5. Juni standesgemäß vor dem Stadtschloss ihre Tour mit einer großen Postkutsche und zwei offenen Landauern von Weimar nach Leipzig. Die erste Etappe führte zum Auerstedter Schloss. Das Fuhrunternehmen von Siegfried Händler aus Bad Düben hatte Kutschen und Tiere am Sonntagnachmittag mit einem großen Konvoi aus acht Fahrzeugen in die Kulturstadt gebracht.