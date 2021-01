Stimmungslage im Seebach-Wohnen Weimar

Weimar. Die Kontaktbeschränkungen, die zwar längst nicht so streng sind wie das strikte Besuchsverbot im Frühjahr, stellen für die betagten Bewohner in der Senioreneinrichtung der Marie-Seebach-Stiftung im zweiten Lockdown die größte psychische Belastung dar. Hinzu komme der Verlust an Lebensqualität, weil sie seit Monaten auf die Kulturangebote im benachbarten Seebach-Forum verzichten müssen. So beschreiben es übereinstimmend der wissenschaftliche Leiter Bernd Lindig und die Einrichtungsleiterin Sylvi Planitzer.

„In der jetzigen zweiten Welle wird die vollständige Abschottung zum Glück vermieden, nun gibt es Antigen-Schnelltests für die Mitarbeitenden täglich vor der Arbeit sowie für Besucher und Therapeuten“, berichtete Bernd Lindig. Allerdings: Das Personal könne die Tests jederzeit durchführen, weswegen jeder Besuch telefonisch vereinbart werden müsse.

Das Team befinde sich seit März in einer Art Dauerspannung. Neben der Herausforderung, das Leben der Bewohner so fantasievoll wie möglich zu begleiten, laste die Bedrohung eines möglichen Corona-Ausbruchs täglich auf jeder Schulter. „Das persönliche Verhalten und das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen im privaten sowie auch im beruflichen Kontext spielt dabei eine enorme Rolle“, sagt Sylvi Planitzer, die weiß, dass die Mitarbeiter in ihrer Freizeit die Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das habe sicherlich dazu beigetragen, dass die Bewohner bisher vom Virus verschont blieben. „Vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück gehabt“, sagt Bernd Lindig mit Blick andere Senioreneinrichtungen.

In dieser Ausnahmesituation komme der deutliche Mehraufwand an täglicher Kommunikation hinzu, die mit Angehörigen, Ämtern oder beispielweise Arztpraxen geführt werden müsse. „Die Sehnsucht nach Normalität ist riesig“, fasst Bernd Lindig die Stimmung im 74-köpfigen Team zusammen.

Aber immerhin: Die Versorgung mit Schutzausrüstung und Antigen-Schnelltests sei trotz teilweise langer Lieferzeiten bisher gut gewesen. „Extremfälle könnten uns trotzdem schnell an Grenzen bringen“, sagt Bernd Lindig. Von Vorteil sei aber die enge Verbindung mit dem Diakonie Sozialdienst Thüringen und dessen Versorgungsstrukturen. Denn Träger der Senioreneinrichtung sind die gemeinnützige Stiftungstochter „Marie Seebach Kulturwohnen“ zu 51 Prozent und die Stiftung Sophienhaus Weimar. Diese wiederum ist Gesellschafterin der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.

So groß wie die Einsicht in die Kontaktbeschränkungen aller im Haus sei die Bereitschaft der Bewohner, sich impfen zu lassen. Aktuell wären rund 90 Prozent der Stiftsdamen und Stiftsherren dafür. Die Vorbereitungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung seien getroffen worden, einen Impftermin gebe es indes noch nicht.

Das Pflegeheim hat 82 Plätze in ebenso vielen Zimmern. Das einzig freie werde gerade für einen Neueinzug vorbereitet. In der Einrichtung sind 45 Pflegekräfte sowie ein sechsköpfiges Team des Sozialen Dienstes, zwölf Hauswirtschafter, sechs Reinigungskräfte und unter anderem zwei Bundesfreiwilligendienstler tätig. Personell sei sie so gut aufgestellt, gesucht würden aber noch eine Pflegefachkraft und die Leitung des Sozialen Dienstes.