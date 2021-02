Weimar. Besonders Gastronomie und Einzelhandel in Weimar leiden unter den Folgen des Lockdowns. Die Industrie- und Handelskammer warnt vor weiteren Folgen.

Stimmungstief in Weimars Wirtschaft

Die Wirtschaft in Weimar und im Weimarer Land braucht konkrete Signale der Politik, um Zuversicht zu schöpfen. Selten zeichnete die Industrie- und Handelskammer Erfurt mit ihrer Konjunktur-Umfrage in der Region ein so ernüchterndes Bild wie im letzten Quartal des alten Jahres.

Insbesondere in der von Gastgewerbe und Einzelhandel geprägten kreisfreien Stadt sei die Stimmung desolat. Der Konjunkturklima-Index, der die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sowie die Erwartungen und Pläne für die kommenden Monate berücksichtigt, rutschte in Weimar auf 73 von 200 möglichen Punkten ab. Vor einem Jahr bewegte er sich bei 103.

Auch dank des vergleichsweise starken verarbeitenden Gewerbes, das durch die Corona-Bestimmungen weniger hart reglementiert ist, brach sich das Stimmungstief im Weimarer Land nicht ganz so drastisch Bahn. Die befragten Unternehmen lieferten einen Index von 97 Punkten. Anfang 2020 hatte ein Index von 112 allerdings noch überdurchschnittlichen Optimismus versprochen.

Die Schere würde im Moment wohl noch deutlicher auseinandergehen. Denn die Daten der aktuellen IHK-Umfrage wurden erhoben, bevor Mitte Dezember der zweite Lockdown für den Einzelhandel einsetzte. „Prinzipiell entsprach die Stimmung aber schon zu dieser Zeit der jetzigen. Für uns Einzelhändler hat in Weimar der Lockdown Anfang November begonnen, als erneut die Gastronomie und Hotels schließen mussten und keine Touristen mehr kamen. Schon da brach für uns ein Großteil der Kundschaft weg", sagte IHK-Vizepräsidentin Annette Projahn als Geschäftsführerin der Modepassage am Markt.

54 Prozent der Weimarer Unternehmer schätzen ihre Geschäftslage in der jüngsten Umfrage als schlecht ein. Vor einem Jahr waren es 21 Prozent. Exakt die Hälfte der Befragten erwarten in Zukunft eine noch ungünstigere Entwicklung. Das Weimarer Land hat sich etwas mehr Zuversicht bewahrt. Hier halten sich die Aussagen über die Geschäftssituation die Waage: Jeweils 31 Prozent bewerten sie mit gut und mit schlecht. 38 Prozent antworteten „befriedigend". Zum Jahresbeginn 2020 beurteilten jeweils 50 Prozent ihre Situation als gut beziehungsweise befriedigend, nicht ein einziger als schlecht.

Im Branchenvergleich sind es vor allem Gastgewerbe, Einzelhandel und Verkehr, die erklärtermaßen unter der Situation leiden. „Die Folgen der Pandemie und der Maßnahmen, mit denen wir ihr begegnen, sind jedoch noch gar nicht umfassend greifbar. Auch auf die Baubranche wird sich all das auswirken, wenn Steuereinnahmen fehlen, um öffentliche Aufträge zu vergeben", prognostizierte Diplom-Ingenieurin Katrin Katzung, die ebenfalls Vizepräsidentin der Kammer ist.

Auch das Erscheinungsbild der Innenstädte werde sich verändern. Nicht nur, dass der Online-Handel weiter an Gewicht gewinne. Auch die Ungleichbehandlung von Einzelhandel und großen Ketten gefährde die Existenz der mittelständischen Geschäfte. „Auf der einen Seite müssen kleine Läden schließen, auf der anderen dürfen große Märkte weiter ihr volles Sortiment verkaufen und ihr Non-Food-Angebot sogar noch erweitern", gab Markus Heym, Leiter des IHK-Regionalcenters, zu bedenken.