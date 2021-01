Stipendiaten für neue Radio Art Residency Weimar gesucht

Nathalie Singer Lehrt experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Hier bei der Ausstellung "Radiophonic Spaces" in der Universitätsbibliothek Weimar.

Die Professur Experimentelles Radio und das Goethe-Institut initiieren eine Radio Art-Residency in Weimar. Kunstschaffende sind zur Bewerbung aufgerufen. Das teilte am Dienstag eine Sprecherin der Bauhau-Universität Weimar mit. Künstler*Innen aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland und ohne Wohnsitz in Deutschland können sich bis einschließlich 31. Januar um einen dreimonatigen Aufenthalt im Rahmen der „Radio Art Residency“ in Weimar bewerben.

Das Stipendium richtet sich an Kreative, die im Feld der akustischen und zeitbasierten Kunst wie Radio-, Performance- oder Klangkunst arbeiten. Die zukünftigen Stipendiaten sind nach Angaben aus der Bauhaus-Uni eingeladen, während ihres dreimonatigen Aufenthaltes die Grenzen der Klang- und Radiokunst auszuloten und diese in interdisziplinären Konstellationen zu überschreiten.

„Wir möchten gezielt die Auseinandersetzung mit dem Radio als Instrument der Kommunikation fördern“, beschreibt Nathalie Singer, Professorin für Experimentelles Radio an der Fakultät Kunst und Gestaltung, die Ausrichtung der Art Residency.

Der Aufenthalt wird durch die Professur kuratorisch betreut und technisch unterstützt. Ebenfalls Teil des vom Goethe-Institut finanzierten Stipendiums sind die Finanzierung der Reisekosten, eine Unterkunft und eine monatliche Stipendienrate von 2300 Euro. Die erste „Radio Art Residency Weimar“ findet vom 1. April bis 30. Juni 2021 statt.

Weitere Infos: www.uni-weimar.de/projekte/radioartresidencyweimar/