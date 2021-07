Stipendiaten geben in Weimar Konzerte

Weimar. Für den Awo-Seniorenclub in Weimar-West geben Stipendiaten des Vereins Live Music Now Weimar ein Konzert.

Der Verein Live Music Now freut sich, dass wieder Konzerte für soziale Einrichtungen gegeben werden können: So findet am Donnerstag, 8. Juli, 14.30 Uhr, ein Konzert für den Awo-Seniorenclub im Mehrgenerationenhaus in Weimar-West, Prager Straße 5, statt. Am 9. Juli bereichern Stipendiaten des Vereins das Instrumentenkarussell im Förderzentrum Herderschule und geben am 13. Juli ein Schulhofkonzert in der Grundschule Schöndorf.