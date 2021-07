Luzia Ernst (Mezzosopran), Magnus Tjelle (Bariton) und Felix Kehr (Klavier) geben ein Konzert für den Seniorenclub der Arbeiterwohlfahrt im Mehrgenerationenhaus in Weimar-West.

Stipendiaten musizieren für Senioren in Weimar

Weimar. Dank sinkender Corona-Inzidenzwerte können auch die Stipendiaten von Live Music Now wieder vor Publikum auftreten.

Stipendiaten von Live Music Now Weimar musizierten am Donnerstag im Mehrgenerationenhaus in Weimar-West für den Awo-Seniorenclub.

Luzia Ernst (Mezzosopran), Magnus Tjelle (Bariton) und Felix Kehr (Klavier) erfreuten mit einem Strauß bunter Melodien und brachten heitere Stimmung in den großen Saal, unter anderem mit dem Lied „Kauf Dir einen bunten Luftballon“.