Stockcars rasen wieder bei Rittersdorf

Einen Doppelsieg feierte das Team „Aldi Garage“ am Wochenende beim 4. Stockcar-Rennen des MSC Kranichfeld am Rittersdorfer Steinbruch. Bei den Frauen setzte sich Jessica Siefer durch, in der Klasse bis 1600 ccm Heiko Serger. Beide waren mit einem Honda auf der Piste unterwegs, die durch den Regen Freitagabend reichlich schlammig war – was den Reiz fürs Publikum noch erhöhte. In der Klasse bis 1300 ccm siegte Ben Budaschik (Meuselwitzer Rasselböcke), in der über 16000 ccm der hier in Führung liegende Marcel Erhardt (Auto Eckart). Den Wettbewerb Heck dominierte Thomas Hedwig (Benzinpumpe). An den beiden Renntagen waren rund 1700 Fans beim Rennen dabei. Das erste fand 2017 statt, nach 2019 war coronabedingt erst einmal Schluss.