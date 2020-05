Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stockfrauen und -männer am Weg ins Kirschbachtal

Das SOS-Familienzentrum bietet seit seiner pandemiebedingten Schließung vielfältige Ideen und Materialien für Familien, um die Zeit zu Hause mit Spiel- und Bildungsangeboten aufzulockern. Inzwischen wurden mehr als 150 Legokisten und 250 Bastelkisten abgeholt.

„Wir möchten uns bei allen Familien für die vielen Rückmeldungen, die schönen Fotos und die Spenden herzlich bedanken“, so Katrin Glätzner, pädagogische Mitarbeiterin im SOS-Familienzentrum. Die rege Teilnahme an den Mitmachaktionen zeugen von außerordentlichem Interesse und vom Ideenreichtum der Familien. Beispiele sind der Rücklauf der lustigen, selbstgestalteten „Zaungäste“ und die Teilnahme an der Aktion „Wer züchtet die schönste Sonnenblume?“.

Eine neue Mitmach- und Suchaktion für Groß und Klein, Alt und Jung lenkt den Fokus mehr auf Bewegung und Natur. Auf der Route zwischen dem Familienzentrum in der Lincolnstraße und dem Kirschbachtal, vorbei am Nahkauf und an der Forellenzucht, haben sich bereits kleine Stockmänner und Stockfrauen versteckt. Wer neugierig ist und Spaß am Erkunden hat, sollte nach ihnen suchen, sie aber unbedingt stehen lassen, damit andere sie auch noch finden und bewundern können.

Das Familienzentrum würde sich freuen, wenn Teilnehmer neue Stockmänner und Stockfrauen schaffen, die den ersten Figuren Gesellschaft leisten. Genug Platz sei da. Praktikantin Charlotte Rühling hat die Aktion mit der pädagogischen Mitarbeiterin Margit Fischer vorbereitet. Für die Figuren sollten nur Naturmaterialien benutzt werden, gerne auch Farbe, um bunte Akzente zu setzen.

Wer ein Versteck entdeckt oder wer ein eigenes Stockmännchen/-weibchen gebastelt und verteilt hat, der kann ein Foto ans Familienzentrum schicken: fz.bufz-weimar@sos-kinderdorf.de.