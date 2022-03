Straßenaktionen zum Frauentag in Weimar

In der Schopenhauerstraße wird an den Straßenschildern ein erklärender Widmungstext zu Ehren der Namensgeberin Johanna Schopenhauer angebracht.

Unter dem Titel „Frauen auf den Sockel“ finden am Dienstag, 8. März, zwei Straßenaktionen zum Internationalen Frauentag statt. Die Initiative HerCity, das Frauenzentrum Weimar e.V. sowie das Stellwerk Theater haben diese Veranstaltungen ins Leben gerufen, um an diesem Tag ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit zu setzen. Dazu wird um 10 Uhr an den Straßenschildern der Schopenhauerstraße am Hauptbahnhof ein erklärender Widmungstext zu Ehren der Namensgeberin Johanna Schopenhauer angebracht. Die Stadtverwaltung Weimar hat das Vorhaben unterstützt und die Schilder in Auftrag gegeben. Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ können sich Frauen dann am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr für eine Fotokunstaktion auf dem Goetheplatz vor dem Mon Ami wortwörtlich auf den Sockel heben lassen.