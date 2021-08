Die Feuerwehr musste in Apolda eine brennende Straßenlaterne löschen. (Symbolfoto)

Straßenlaterne in Bad Sulza fängt Feuer wegen Vogelnest

Am Dienstagabend meldete eine Anwohnerin in Bad Sulza, dass eine Straßenlaterne vor ihrem Haus brennt. Sowohl Beamte der Polizeiinspektion Apolda als auch die durch die Einsatzzentrale der Landespolizeidirektion Erfurt alarmierte örtliche Feuerwehr waren schnell am Einsatzort.

Hier ließ sich sogleich die Ursache für den Brand ermitteln: Ein Vogelnest, welches auf dem Laternenmast, offensichtlich zu nahe am Leuchtmittel, gebaut war, hatte Feuer gefangen. Die Laterne brannte in einer Höhe von 3,50 Metern. Der Strom wurde abgestellt, so dass die Löscharbeiten stattfinden konnten. Ein Fremdverschulden kann definitiv ausgeschlossen werden.