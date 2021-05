Streichelzoo in Hohenfelden startklar für die Saison

Hohenfelden. Im Aktivpark und Kletterwald Hohenfelden warten die Mitarbeiter ungeduldig auf Lockerungen in den Corona-Einschränkungen.

Schöner Wohnen für Minischweine und Bergziegen: Christian Linke nutzte in den vergangenen Tagen die Zeit, um das Stallgebäude, in dem die beliebten Hohenfeldener Streichelzoo-Tiere untergebracht sind, neu mit Naturholz einzuschalen. Das Warten auf den Saisonstart ist nicht nur für ihn eine Belastung: Ursprünglich war der 27. März als Startdatum für Aktivpark und Kletterwald am Stausee Hohenfelden angepeilt, aber die Corona-Einschränkungen verhindern bis heute die Öffnung. Alles wäre jetzt bereit – in etlichen Arbeitsstunden haben die Mitarbeiter die Anlagen auf Vordermann gebracht.