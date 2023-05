Streifzug durch eine Dekade Landespolitik in Weimars Literatur-Etage

Weimar. Mit seinem neuen Buch „Ach Thüringen“ war Chefreporter Martin Debes zusammen mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer in Weimar zu Gast.

Martin Debes (rechts), Chefreporter der Funke-Medien in Thüringen, stellte am Mittwoch in Weimars Literatur-Etage sein neues Buch „Ach Thüringen – Zwischenrufe aus einem seltsam schönen Land“ vor. In einem kurzweiligen Gespräch, moderiert von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, nahm der Journalist die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf einen Streifzug durch eine Dekade Landespolitik.