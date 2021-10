Streit um Parkplatz eskaliert völlig - nachts in Bank randaliert

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Nachts in Bank randaliert

Unbekannte begaben sich am frühen Freitagmorgen in eine Bankfiliale im Weimarer Atrium. Hier warfen sie Dokumente umher und beschädigten eine Werbetafel sowie einen Sessel. Als sich ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens näherte, flüchten die Täter. Trotz Polizei und sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

Streit um Parkplatz eskaliert

In Bad Berka geriet Donnerstagnachmittag ein 75-Jähriger mit einem 43-Jährigen wegen eines Parkplatzes in Streit. Nachdem der Konflikt so festgefahren war und sich beide nicht einigen konnten, wollte der Jüngere die Situation per Foto festhalten. Dieses Vorhaben wurde aber zum Tropfen, der Fass zum Überlaufen brachte: Die verbale Auseinandersetzung eskalierte vollends und im Zuge des Gerangels schlug der 75-jährige Mann dem anderen ins Gesicht. Die Polizei trennte die Streithähne.

Fußgänger übersehen

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weimar-Schöndorf übersah am Donnerstagnachmittag die Fahrerin eines BMW einen Fußgänger. Dieser lief hinter dem ausparkenden Wagen der 58-Jährigen entlang, als es zum leichten Zusammenstoß zwischen ihm und dem Fahrzeug kam. Der Weimarer erlitt leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden.

