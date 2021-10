Streit um Banalitäten schaukelt sich hoch: Auseinandersetzung in Weimar

Weimar. In der Nacht zu Samstag sind drei alkoholisierte Männer in Weimar in Streit geraten. Die Polizei musste einschreiten.

Drei Männer sind in der Nacht zu Samstag kurz nach Mitternacht in Weimar in Streit geraten. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren stritten sich in der Heinrich-Heine-Straße mit einem 40-Jährigen.

Diese Auseinandersetzung schaukelte sich nach Polizeiangaben alkoholbedingt zu einer Rangelei auf, bei der der 40-jährige Täter den jüngeren Männern Rötungen und Schmerzen im Gesicht zufügte.

Der Auslöser der Streitigkeit bleibt unklar, wobei eine Banalität als Grundlage der Meinungsverschiedenheit nicht auszuschließen sei, teilt die Polizei mit. Alle Männer hatten Alkohol getrunken, der 40-Jährige hatte den höchsten Atemalkoholwert von 1,77 Promille. Alle erhielten einen Platzverweis.