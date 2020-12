Strenges „Corona-Regiment“ schränkt Zahl der Begegnungen ein

Weimar. Für die künstlerisch-praktische Ausbildung ist es an der Liszt-Hochschule von großer Bedeutung, die Lehre in Präsenz durchführen zu können.

An der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar gab und gibt es bislang keine Ansteckungsherde. Das teilte Hochschulsprecher Jan Kreyßig am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dafür sorge die inzwischen „coronaerprobte Hochschule“ mit einem minuziösen Anmelde-, Hygiene- und Sicherheitsverfahren. Nach wie vor werde die Lehre, wo irgend möglich in Präsenz durchgeführt. Das sei für die künstlerisch-praktische Ausbildung von großer Bedeutung, Gut machbar sei das im Bereich des dominierenden Einzelunterrichts mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Abständen. Bei größeren Ensembles im Bereich der Kammermusik oder der Orchester und Chöre werden die größten zur Verfügung stehenden Räume genutzt oder sogar eigens die Weimarhalle angemietet, um für den notwendigen Abstand zueinander zu sorgen. Wenn möglich werden die Ensembles zusätzlich noch in kleinere Stimmgruppen aufgeteilt beziehungsweise spielen ein entsprechend kleiner besetztes Repertoire.