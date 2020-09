Stressfreier links abbiegen

Weimar. Neue Markierung auf der Rießnerstraße in Weimar sorgt für mehr Übersicht auf der Kreuzung

Eine neue Verkehrsführung mit entsprechender Markierung sorgt auf der Kreuzung von Rießner- und Ettersburger Straße für besseren Überblick. Aus Richtung Neubauviertel nutzen jetzt der Geradeausverkehr und die Rechtsabbieger eine Spur gemeinsam, während die Linksabbieger eine separate Fahrspur erhalten haben. Ein Vorteil: Für den Gegenverkehr ist es deutlich einfacher zu erkennen, welches Fahrzeug einem in die „Quere“ kommen könnte. Der Verkehr aus dem Viertel in Richtung Stadt kommt allerdings nicht mehr so flüssig über die Kreuzung, sobald jemand vor den Rechtsabbiegern steht und die freie Fahrt beim grünen Ampelpfeil versperrt.