Strohballen brennen - Verkäuferinnen bedroht - zwei Verletzte - Auto heimlich abgeschleppt

Die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Suche nach Täter und Opfer

Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Weimarer Schwanseestraße zwei Männer, welche einen Fahrradanhänger schoben. Darauf transportierten sie Baumaterial. Die Beamten konnten nur den zurückgelassenen Fahrradanhänger mit sieben Paketen Styroporplatten finden. Nach bisherigem Erkenntnisstand stammen diese Pakete von einem Diebstahl. Der Geschädigte konnte noch nicht ermittelt werden und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Da es bisher auch keine Hinweise auf die Täter gibt, werden Zeugen zur Tat gesucht. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Strohballen abgebrannt

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf das Agrargelände in der Erfurter Straße in Mönchenholzhausen und zündeten dort einen größeren Strohhaufen an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

Teleskopschlagstock im Fahrzeug

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten die Beamten in der Weimarer Schwanseestraße einen 20-jährigen Mann. In der Mittelkonsole seines Pkw konnte ein Teleskopschlagstock gefunden werden, welcher dort zugriffsbereit lag. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Auto fährt in Graben gefahren und wird später heimlich abgeschleppt

Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr fuhr ein Toyota Transporter auf der Apoldaer Straße in Umpferstedt in Richtung Schwabsdorf. In einer scharfen Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dabei überfuhr es zwei Verkehrszeichen.

Nach Angaben einer unbeteiligten Zeugin konnte das Fahrzeug selbst den Graben verlassen und hielt auf Höhe der Zufahrt des Sportplatzes an. Die Zeugin sprach den Unfallverursacher an. Dieser war augenscheinlich unverletzt, sah jedoch keine Veranlassung, die Polizei zu informieren.

Kurze Zeit später erschienen drei weitere Personen an der Unfallstelle und schleppten zusammen mit dem Unfallverursacher das beschädigte Fahrzeug in Richtung Apolda ab. Weder das Verursacherfahrzeug noch der Abschlepper konnten gefunden werden. Der Schaden an den Verkehrszeichen beträgt rund 1.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug (heller Toyota Transporter) muss massive Schäden im Frontbereich aufweisen. Der Fahrer (ca. 40 Jahre, 170cm, rotes T-Shirt, dunkle kurze Haare) saß allein im Fahrzeug. Weitere Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Radfahrerin durch Autotür verletzt

Am Freitagmittag parkte eine 44-Jährige ihren Pkw in Tiefurt "Am Ilmhang" am rechten Fahrbahnrad. In dem Moment fuhr eine 25-jährige Radfahrerin in Richtung Weimar. Als die Radfahrerin in Höhe des Pkw war, öffnete die Fahrerin die Autotür. Die Radfahrerin versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Pkw. Sie stürzte und zog sich Schürfwunden am Knie und Ellenbogen zu. Sie wurden ins Klinikum Weimar gebracht. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden.

Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos in Weimar

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Fuldaer Straße in Weimar ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen. Aufgrund eines Rückstaus von der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße / Fuldaer Straße musste eine 54-jährige Citroen-Fahrerin vor der Einmündung Bertuchstraße anhalten. Eine 31-jährige VW-Fahrerin stoppte dahinter. Eine 24-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. In der Folge wurde der VW auf den Citroen geschoben. Die Unfallverursacherin sowie die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. An allen drei Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Supermarkt-Mitarbeiterinnen bedroht

Am Freitag um 18:45 Uhr kam es in der Norma-Filiale in Apolda, in der Leutloffstraße zu einer Bedrohung. Hier bedrohte und beleidigte ein noch unbekannter Mann die Mitarbeiterinnen des Supermarktes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter TEL: 03644/5410 zu melden.

