Stromausfall im Gewerbegebiet an der Landhausallee in Süßenborn

Süßenborn. Vier Dienstleister und Märkte an der Landhausallee waren ohne Strom.

Stromausfall im Gewerbegebiet an der Landhausallee in Süßenborn. Zwischen 11.40 und 14.47 Uhr waren die Dekra, der Teppichmarkt, der Hammer-Baumarkt und Multipolster am Donnerstag ohne Versorgung. Sie sei provisorisch wieder hergestellt worden. Eine Reparatur brauche Tiefbauarbeiten, teilte Netzbetreiber ENWG mit.

