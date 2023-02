Stromausfall im Weimarer Norden betrifft rund 500 Haushalte

Weimar. Für wenige Minuten gingen vom Industriegebiet bis nach Gaberndorf die Lichter aus.

Zu einem dreiminütigen Stromausfall ist es am Donnerstag um 14.48 Uhr im Gewerbegebiet Nord rund um die Döbereiner Straße gekommen, ferner in der Nord- und Rießnerstraße sowie in Gaberndorf. Betroffen waren nach Angaben der ENWG Energienetze Weimar rund 500 Anschlüsse. Ausgelöst hatte den Stromausfall laut Angaben des Unternehmens ein Erdschluss an der Ettersburger Straße, der zu einem Kurzschluss im Umspannwerk an der Nordstraße geführt hat.