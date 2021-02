Stromausfall in der Weimarer Lönsstraße

Von einem Stromausfall war am Freitag die Hermann-Löns-Straße betroffen. Schon gegen 7 Uhr meldeten Anwohner das der Energienetze Weimar GmbH (ENWG). Mit einem Messwagen konnte der Fehler am Versorgungskabel eingegrenzt werden, teilte die ENWG mit. Als Ursache habe sich ein Stein erwiesen, der sich im Laufe der Jahre in das Kabel drückte. Die Reparatur dauerte bis in den Nachmittag. Nach acht Stunden waren alle Anwohner zum Start ins Wochenende wieder versorgt.