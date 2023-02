Stromtankstellen in Weimar gefragt: Über 10.000 Mal Griff zum Zapfhahn

Weimar. Stadtwerke ziehen äußerst positive Bilanz fürs Jahr 2022. Lade-Infrastruktur soll soll weitere ausgebaut werden.

Die Nachfrage nach E-Ladesäulen wird größer: Die Zahl der Ladevorgänge an den Stationen der Stadtwerke hat sich nach Angaben des Unternehmens mit zuletzt mehr als 10.000 seit 2021 beinahe verdoppelt. An den öffentlichen Säulen der Stadtwerke sei so viel Strom getankt worden wie nie zuvor. „Während 2021 erstmals die Marke von 100.000 gezapften Kilowattstunden geknackt wurde, verzeichneten wir 2022 sogar über 150.000 Kilowattstunden“, berichtete Geschäftsführer Jörn Otto. Am häufigsten genutzt werde die Schnellladesäule in der Damaschkestraße, beliebt sei zudem die Ladesäule am Hermann-Brill-Platz.

Mit jetzt 15 öffentlichen Ladesäulen sei das Unternehmen der größte Anbieter für Elektromobilitätslösungen in Weimar. Weitere würden folgen.