Weimar. Präsident Speitkamp nimmt Forderungskatalog entgegen. Neuer Klimastreik in Weimar am Freitag

Eine Initiative Students for Future hat die Leitung der Bauhaus-Universität aufgefordert, an der Hochschule den Klimanotstand auszurufen. Noch am Mittwochabend wollen Vertreter der Initiative einen Forderungskatalog an Uni-Präsident Winfried Speitkamp überreichen.