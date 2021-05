Stübchen für Klamotten wieder geöffnet

Das SOS-Familienzentrum Weimar bietet nach Anmeldung wieder Besuche im Klamottenstübchen an, damit Familien sich mit Bekleidung eindecken können.

Weimar. Für den Besuch im Weimarer SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße ist Anmeldung notwendig

Das Klamottenstübchen im SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße hat nach Anmeldung wieder für Besucher geöffnet. Diese erhalten Einzeltermine in einem Zeitfenster von jeweils 30 Minuten, erläuterte die Einrichtung. Sie reagiert mit dem Angebot auf den Saisonwechsel mit großem Bedarf an Bekleidung.

Sofern es die jeweiligen Inzidenzwerte zulassen, können Interessierte einzeln einen Besuch im Klamottenstübchen (außer feiertags) montags und mittwochs, 15 bis 16 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags, 10 bis 11 Uhr buchen. Bei einer Anmeldung per Mail sollten unbedingt Name, Adresse und Rufnummer angegeben werden, falls der Termin pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden müsse.

Kontakt unter Telefon: 03643/4934422 oder weimar@sos-kinderdorf.de