Holzdorf. Zwei Veranstaltungen stehen an diesem Wochenende im Programm des Buga-Außenstandortes.

Zu einem Stummfilm mit Musik wird am Samstag, 29. Mai, 21 Uhr, auf die Terrasse des Landgutes in Holzdorf eingeladen. Mit dem Thema „Genussmustergüte“ befasst sich Carsten Meyer am Sonntag, 30. Mai, 18 Uhr, in seinem Vortrag mit Führung. Bei beiden Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten: www.legende-holzdorf.de.