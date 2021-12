Stummfilme mit Live-Musik in Weimar zu sehen

Weimar. Zehn Kurzfilme des frühen französischen Kinos werden im Lichthaus-Kino am Kirschberg gezeigt.

Georges Méliès war der große Magier des frühen Kinos. Der französische Filmpionier verzauberte weltweit die frühen Kinogänger mit fantastischen kurzen Geschichten, in denen er alle Mittel des frühen Filmtricks zur ersten Perfektion trieb. Eine Auswahl von zehn Kurzfilmen des Meisters aus den Jahren 1896 bis 1906 in zumeist originalen handkolorierten Versionen wird zum Kurzfilmtag am Dienstag, 21. Dezember, um 20.15 Uhr im Lichthaus-Kino am Kirschberg in Weimar gezeigt. Die Reise in den Kosmos des frühen französischen Kinos wird nach klassischer Art präsentiert von Filmerzähler Thomas Grysko und Stummfilmpianist Richard Siedhoff.