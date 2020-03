Melanie Smolarz (27) mit Mia (7) auf einem Spielplatz. Am Vormittag hatte sie die Tochter mit an ihrem Arbeitsplatz. Aber im Büro ist es auf Dauer für eine Siebenjährige sehr langweilig.

Weimar. Ein Streifzug durch Weimar-West am ersten Tag der vorsorglich geschlossenen Schulen und Kindergärten in Weimar

Stundenlang im Büro ist mit Sieben langweilig

„Der Frühling ist das einzig Positive an dieser Geschichte“, sagt Melanie Smolarz (27). Die alleinerziehende Mutter ist Montagnachmittag mit Tochter Mia (7) auf einem Spielplatz in Weimar West. An diesem ersten Tag der vorsorglichen Schulschließungen hat sie Mia in Absprache mit ihrem Chef mit ins Büro genommen. Drei Stunden ging das. Auf die Dauer ist es im Büro langweilig. „Heimarbeit ist bei mir aber auch nicht möglich“, weiß die Bürokauffrau. Also werden Mia und sie es wieder versuchen.

In dieser Beziehung ist Mathias Schwarze (39) besser dran. Der alleinerziehende Vater hat wegen der Schließung der Kindergärten von seiner Firma fünf Tage bezahlten Sonderurlaub bekommen, um die schwierige Situation zu organisieren. Am Montag half er zunächst einer Freundin, indem er sich nicht nur um seinen Leon (5) kümmerte, sondern auch ihren Emil in Obhut nahm. Denn sie ist Krankenschwester in Bad Berka und damit praktisch schon jetzt unverzichtbar.

Im Rewe-Markt am Straßburger Platz ist nach dem Mittag Ruhe eingezogen. Vormittags war das noch anders, sagt OHG-Marktleiter Matthias Hinz. „Ich hatte ja gedacht, nach dem Sonnabend ist der Andrang vorüber. Doch da hab ich mich geirrt. In manchen Sortimenten sind die Umsätze größer als zu Weihnachten.“ Hinz ist überzeugt, dass die Vorratsmentalität erst für Engpässe sorgt. Sonst gehe „alles seinen geordneten Gang“.

Der Mann am Bratwurstrost nebenan will sich nicht beklagen: „Manchmal frage ich mich aber schon, ob die Kunden die gebratene Wurst einfrieren.“ Dann zeigt er auf sein kleines mobiles Waschbecken und wäscht sich die Hände: „Bei mir hat Corona keine Chance.“

Im 37-köpfigen Rewe-Markt-Team ist die Schließung von Schulen und Kindergärten ein Thema. Montag hatte zwar nur eine von fünf betroffenen Müttern ein unlösbares Problem damit. „Aber es gibt ja auch andere Gründe, warum Mitarbeiter fehlen.“ Krankheit, Urlaub und andere freie Tage gibt es eben auch. Und 25 Mitarbeiter sollten verfügbar sein, um Liefertage oder eben solche solche mit besonders großem Ansturm zu bewältigen.

Matthias Hinz hätte deshalb gern Informationen, unter welchen Bedingungen und für welche Branchen die Notbetreuung gilt. Die waren am Montag aber noch nicht zu erhalten, weil der Freistaat später als Weimar entschied.